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Звезда сериала «Бригада» чуть не лишилась 250 тысяч рублей

, 14:54 21

Актрисе Валентине Теличкиной позвонил неизвестный и пытался выманить деньги. Возбуждено уголовное дело.

Фото : © РИА Новости / Григорий Сысоев

Звезда сериала «Бригада» актриса Валентина Теличкина чуть не лишилась 250 тысяч рублей. 74-летняя знаменитость обратилась в полицию с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, пытался похитить крупную сумму. Инцидент имел место еще 26 августа.

Злоумышленнику не удалось реализовать свой преступный план «по независящим обстоятельствам». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых распространенных видах мошенничества в сети. Первый топ мошеннических схем в рунете подготовили эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков».

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