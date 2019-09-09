Звезда сериала «Бригада» чуть не лишилась 250 тысяч рублей

Звезда сериала «Бригада» актриса Валентина Теличкина чуть не лишилась 250 тысяч рублей. 74-летняя знаменитость обратилась в полицию с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, пытался похитить крупную сумму. Инцидент имел место еще 26 августа.

Злоумышленнику не удалось реализовать свой преступный план «по независящим обстоятельствам». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых распространенных видах мошенничества в сети. Первый топ мошеннических схем в рунете подготовили эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков».