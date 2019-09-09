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  4. Виктория Боня отпраздновала новоселье в Лондоне селедкой «под шубой»

Виктория Боня отпраздновала новоселье в Лондоне селедкой «под шубой»

, 17:31 Видео 112

Отметить переезд телеведущей пришли ее многочисленные подруги. Звезде пришлось потрудиться на кухне, чтобы приготовить угощения на всех.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня вместе с дочерью Анджелиной недавно переехала из Монако. Однако только сейчас стало известно, куда отправилась мини-семейка. Телеведущая и ее ребенок теперь «обитают» в западной части Лондона. Звезда опубликовала в Instagram фото и видео, на которых встречает гостей, пришедших отпраздновать ее переезд.

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«Новоселье с моими красотками всегда будет веселым!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @victoriabonya

Виктория Боня вместе с дочкой довольно ответственно подошли к приему многочисленных гостей. Барышни приготовили множество угощений: запеченную курицу, крабов, нарезку, канапе и даже знаменитый российский салат «Сельдь под шубой».

Поклонники порадовались за любимицу и поздравили с переездом. Фанаты Виктории Бони отметили — у нее очень красивые подруги. Также многие подписчики обратили внимание на кулинарный талант кумира.

«Свой дом — это такой счастье! Очень рада, что он у тебя появился»;

«Какие все красотки! Видно, что находятся в развитии, такие ухоженные!»

«Ничего себе, Вика. Так наготовила. И курочку запекла. Я видела там салат „шуба“, две тарелочки, аж захотелось сделать самой!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня рассказала, что вместе с дочерью переезжает из Монако.

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Виктория Боня отпраздновала новоселье в Лондоне селедкой «под шубой»

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