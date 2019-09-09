Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова вслед за его беременной возлюбленной Анастасией Решетовой завела кота редкой породы. Вторым домашним питомцем 26-летней тюменской модели стал очаровательный белый котенок-такса породы Манчкин.
В своем аккаунте в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с животным.
«Манчкин — удивительная порода. Знакомьтесь, Эдвард Достино» — написала Алена Шишкова под снимками.
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Некоторые подписчики Алены Шишковой отметили, что новый котенок очень похож на свою хозяйку. Другие предположили, что модель соревнуется по количеству питомцев с Анастасией Решетовой, у которой уже четыре кошки.
«Белую кошку под себя подобрала? Прям копия»
«У вас с Решетовой кошачье соревнование? Пока она лидирует»
«А вы похожи друг на друга»
«У девушек Тимати соревнования кошками — у кого больше», — комментируют подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «бывшая» Тимати легла в клинику из-за чрезмерной худобы.