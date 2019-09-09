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  4. «Прям копия»: Шишкова вслед за Решетовой завела дома кота редкой породы — видео

«Прям копия»: Шишкова вслед за Решетовой завела дома кота редкой породы — видео

, 20:21 Видео 208

Новым питомцем бывшей возлюбленной Тимати стал очаровательный котенок-такса породы Манчкин.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова вслед за его беременной возлюбленной Анастасией Решетовой завела кота редкой породы. Вторым домашним питомцем 26-летней тюменской модели стал очаровательный белый котенок-такса породы Манчкин.

В своем аккаунте в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с животным.

«Манчкин — удивительная порода. Знакомьтесь, Эдвард Достино» — написала Алена Шишкова под снимками.

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Instagram @missalena.92

Некоторые подписчики Алены Шишковой отметили, что новый котенок очень похож на свою хозяйку. Другие предположили, что модель соревнуется по количеству питомцев с Анастасией Решетовой, у которой уже четыре кошки.

«Белую кошку под себя подобрала? Прям копия»

«У вас с Решетовой кошачье соревнование? Пока она лидирует»

«А вы похожи друг на друга»

«У девушек Тимати соревнования кошками — у кого больше», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «бывшая» Тимати легла в клинику из-за чрезмерной худобы.

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