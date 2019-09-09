Александр Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал сделать Минск столицей Соединенных Штатов. Неоднозначное заявление глава республики сделал во время церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США.

«Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили нехорошее, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США. Потому что в США должны проводить этот матч», — заявил Александр Лукашенко.

Глава республики отметил, что договоренность с президентом США Дональдом Трампом будет достигнута.

«В 2021 году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, в столице, как я уже сказал, очередных легкоатлетических игр, матча века», — заключил Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко предложил провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной.