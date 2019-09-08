Вторая беременность жены Тарасова вызвала припадок у Бузовой

Ольга Бузова рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым еще в 2016 году. С тех пор теледива успела сняться в двух реалити-шоу по поиску спутника жизни, одно из которых пока не вышло на экраны. Однако на новости о счастливой семейной жизни бывшего супруга певица до сих пор реагирует болезненно. После того как стало известно о второй беременности новой жены Тарасова — модели Анастасии Костенко — у Ольги случился срыв прямо на съемках «Дома-2».

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Бузова жестоко высмеяла свою «сменщицу», обратив внимание на то, что 25-летняя девушка долго была обычной поклонницей именитого футболиста.

«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов моих с моим мужем, а потом стала его женщиной», — заявила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Истории Дома 2 (@dom2_history_) 7 Сен 2019 в 1:14 PDT

Кроме того, Ольга не сомневается, что Костенко просто захотелось «прикоснуться к высокому».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце.