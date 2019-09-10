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Основатель Alibaba сообщил об уходе на пенсию

, 13:10 26

Джек Ма отошел от дел в день 20-летия своей корпорации — 10 сентября 2019 года.

Фото: www.globallookpress.com / Long Wei

Основатель корпорации Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию. Об этом он сообщил во вторник, 10 сентября.

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55-летний бизнесмен покинул пост председателя совета директоров своей компании в день ее 20-летия. Таким образом Ма выполнил обещание, которое дал годом ранее. Свое заявление основатель Alibaba в 2018 году даже обсуждал с президентом РФ — Джек Ма встретился с Владимиром Путиным на полях прошлогоднего Восточного экономического форума. Российский лидер усомнился в том, что полный энергии Ма сможет уйти на покой и ничем не заниматься. Бизнесмен в свою очередь ответил, что намерен посвятить себя преподавательской деятельности.

Корпорация Alibaba в настоящее время считается одной из наиболее крупных в своей сфере — компания занимается электронной коммерцией. Состояние ее основателя в 2018 году оценивалось в 40 миллиардов долларов. После ухода Джека Ма на пенсию руководящий пост, по словам самого Ма, займет генеральный директор корпорации Дениэл Чжан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из чиновников Дагестана тоже заторопился на пенсию — он приписал себе в документах 34 года, чтобы получить статус пенсионера.

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