Основатель Alibaba сообщил об уходе на пенсию

Основатель корпорации Alibaba Джек Ма решил уйти на пенсию. Об этом он сообщил во вторник, 10 сентября.

«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

55-летний бизнесмен покинул пост председателя совета директоров своей компании в день ее 20-летия. Таким образом Ма выполнил обещание, которое дал годом ранее. Свое заявление основатель Alibaba в 2018 году даже обсуждал с президентом РФ — Джек Ма встретился с Владимиром Путиным на полях прошлогоднего Восточного экономического форума. Российский лидер усомнился в том, что полный энергии Ма сможет уйти на покой и ничем не заниматься. Бизнесмен в свою очередь ответил, что намерен посвятить себя преподавательской деятельности.

Корпорация Alibaba в настоящее время считается одной из наиболее крупных в своей сфере — компания занимается электронной коммерцией. Состояние ее основателя в 2018 году оценивалось в 40 миллиардов долларов. После ухода Джека Ма на пенсию руководящий пост, по словам самого Ма, займет генеральный директор корпорации Дениэл Чжан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из чиновников Дагестана тоже заторопился на пенсию — он приписал себе в документах 34 года, чтобы получить статус пенсионера.