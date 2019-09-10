  1. Пятый канал
  4. Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

, 15:32 Видео 9

Американские СМИ сообщили о бывшем российском чиновнике как о ценном агенте спецслужб США.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Khristoforov, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в администрации президента некоторое время назад.

«Несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не входила в перечень высших должностей, что называется указных», — отметил он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что должность Смоленкова, которую он занимал, «не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом».

На вопрос о том, был ли россиянин агентом США, Песков ответил, что не может этого подтвердить.

«Я только могу подтвердить, что был такой сотрудник», — сказал Песков.

Кроме того, сообщения американских СМИ о том, что спецслужбам США пришлось «эвакуировать» своего шпиона из России в связи с угрозой разоблачения, Песков назвал «криминальным чтивом».

«Все рассуждения американских СМИ, кто кого спасал, куда вывозил — это такой жанр pulp fiction», — отметил он.

Песков также ответил на вопрос про эффективность работы российских спецслужб внутри нашей страны, на что Песков ответил, что «все нормально с работой российской контрразведки».

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил о некоем секретном американском агенте — гражданине РФ, которого якобы в 2017 году экстренно переправили в США из-за угрозы разоблачения. Этот информатор являлся «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства», рассказал телеканал. Теперь же перебежчик живет с семьей недалеко от Вашингтона и находится под защитой американского правительства.

Ранее в МИД РФ прокомментировали данные об отзыве шпиона США из России, назвав информацию телеканала CNN «паранойей».

Читайте также

+26° Днём +26°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Последние новости

15:41
Шнуров, Noize MC, Гречка и другие звезды записали трибьют к юбилею Егора Летова
15:32
Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента
15:30
Джеки Чан отменил свою поездку в Россию на премьеру фильма с его участием
15:21
Звезда «Пятидесяти оттенков» оконфузилась на фестивале в Торонто
15:11
«Один в реанимации»: врач рассказала о состоянии детей, обварившихся кипятком
14:58
«Прелесть!» Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

Сейчас читают

«Юный Шишкин»: Собчак похвасталась умилительным поздравлением Виторгана от сына
«Ты — артист!» Рудковская считает, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев