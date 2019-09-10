Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в администрации президента некоторое время назад.

« Несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не входила в перечень высших должностей, что называется указных », — отметил он.

Официальный представитель Кремля уточнил, что должность Смоленкова, которую он занимал, «не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом».

На вопрос о том, был ли россиянин агентом США, Песков ответил, что не может этого подтвердить.

« Я только могу подтвердить, что был такой сотрудник », — сказал Песков.

Кроме того, сообщения американских СМИ о том, что спецслужбам США пришлось «эвакуировать» своего шпиона из России в связи с угрозой разоблачения, Песков назвал «криминальным чтивом».

« Все рассуждения американских СМИ, кто кого спасал, куда вывозил — это такой жанр pulp fiction », — отметил он.

Песков также ответил на вопрос про эффективность работы российских спецслужб внутри нашей страны, на что Песков ответил, что « все нормально с работой российской контрразведки ».

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил о некоем секретном американском агенте — гражданине РФ, которого якобы в 2017 году экстренно переправили в США из-за угрозы разоблачения. Этот информатор являлся «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства», рассказал телеканал. Теперь же перебежчик живет с семьей недалеко от Вашингтона и находится под защитой американского правительства.

Ранее в МИД РФ прокомментировали данные об отзыве шпиона США из России, назвав информацию телеканала CNN «паранойей».