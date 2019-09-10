«Огонь!» Солистка Kazka поделилась откровенным фото из ванной

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая удивила поклонников в Instagram горячим фото. На снимке артистка, принимающая ванну, продемонстрировала шикарную грудь.

«Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой», — подписала фотографию Александра.

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Instagram @kazka.band

Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка солистки и оставили ей множество комплиментов.

«Очень сексуальная и красивая»;

«Огонь!»

«Нежная и невероятно сексуальна»;

«В моей ленте пожар», — оставили комментарии фолловеры.

Однако нашлись те, кто нашел к чему придраться.

«Да кто, блин, моется в душе в губной помаде и в макияже?» — высказался один из юзеров.

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