  1. Пятый канал
  4. «Огонь!» Солистка Kazka поделилась откровенным фото из ванной

«Огонь!» Солистка Kazka поделилась откровенным фото из ванной

, 17:10 Фото 4

Александра Зарицкая показала подписчикам Instagram свои прелести.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая удивила поклонников в Instagram горячим фото. На снимке артистка, принимающая ванну, продемонстрировала шикарную грудь.

«Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой», — подписала фотографию Александра.

%red-263987%

Instagram @kazka.band

Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка солистки и оставили ей множество комплиментов.

«Очень сексуальная и красивая»;

«Огонь!»

«Нежная и невероятно сексуальна»;

«В моей ленте пожар», — оставили комментарии фолловеры.

Однако нашлись те, кто нашел к чему придраться.

«Да кто, блин, моется в душе в губной помаде и в макияже?» — высказался один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги. Мать троих детей опубликовала видео с пляжа, на котором позирует в одних трусах.

Читайте также

+26° Днём +26°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

17:10
«Огонь!» Солистка Kazka поделилась откровенным фото из ванной
17:00
Госдума приняла законопроект об использовании персональных данных
16:51
Женщина с двумя детьми пропала в Ленобласти
16:42
Сын Плющенко сравнил себя с Вовкой из Тридевятого царства
16:35
Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой
16:23
США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

Сейчас читают

«Юный Шишкин»: Собчак похвасталась умилительным поздравлением Виторгана от сына
«Лечить надо!» Фанаты Билана в панике из-за его нестабильного состояния
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев