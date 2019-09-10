Москвича шокировала реклама о продаже ребенка

О нарушении прав человека следователи столицы узнали во вторник, 13 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В чате популярного рекламного мессенджера мужчина увидел пять сообщений о продаже ребенка. К ним прилагалась его фотография.

По факту произошедшего полицейские проводят доследственную проверку. По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, ведомство намерено проверить все интернет-мессенджеры на наличие объявлений о продаже человека.

Ранее 5-tv.ru писал о жительнице Уфы, которая хотела нажиться на продаже ребенка.