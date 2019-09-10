В томительном ожидании: В Петербург приехала комиссия УЕФА

Петербург во вторник, 10 сентября, держит важный экзамен, комиссия УЕФА должна дать окончательное добро на проведение в городе матчей Евро-2020. Стадион на Неве — единственный из российских, который отобран для соревнований. Всего же игры пройдут на 12 аренах в 12 европейских странах.

Комиссия УЕФА уже трижды была в Петербурге, и пока ей все нравилось. Не мудрено. Город уже прошел испытания большим футболом в 2017 году был Кубок Конфедераций В 2018-м, вместе с другими российскими городами здесь принимали чемпионат мира. В принципе все уже готово. Со следующей недели начнется отбор волонтеров. Нужно полторы тысячи человек…

Вокруг самого стадиона косметическое благоустройство, взамен пожелтевших елей высадили новые, а со стороны залива оборудуют променад с огромным мячом, чтобы издалека было видно Петербург — футбольная столица России на ближайший год, по крайней мере.

О подготовке к Евро подробнее Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около миллиона человек хотят посмотреть матчи Евро-2020 в Петербурге.