Полностью обнаженное фото сестры Ким Кардашьян лайкнули более 9,5 миллиона человек

Американская модель, бизнесвумен и самая молодая миллиардерша в мировой истории Кайли Дженнер не только не стесняется своего тела, но и снялась для знаменитого эротического журнала Playboy. Именно из этой фотосессии она выложила будоражащий сознание снимок в Instagram.

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На фото 22-летняя модель стоит вполоборота, уткнувшись лицом в плечо своего 28-летнего бойфренда продюсера Трэвиса Скотта. Из всей одежды на сексуальной девушке лишь светло-бежевая шляпа с широкими полями, а на ее возлюбленном — джинсы.

Instagram @kyliejenner

Пожалуй, любая медийная персона позавидует такой бешеной популярности — ведь за пять часов с момента публикации фото в соцсети, оно понравилось более чем 9,5 миллионам человек.

Ранее сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поразила поклонников снимком, на котором она позирует обнаженной, сидя на бортике у бассейна. Ее грудь едва прикрыта рукой, а лицо закрывают широкие полы соломенной шляпы.