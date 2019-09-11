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  4. «Красивый и надежный»: Иван Ургант сравнил свой второй брак с роскошным авто

«Красивый и надежный»: Иван Ургант сравнил свой второй брак с роскошным авто

, 2:31 Фото 43

Телеведущий выложил в сеть совместное фото со своей супругой Натальей Кикнадзе.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @urgantcom

Иван Ургант на своей странице в Instagram сравнил свой второй брак с роскошным автомобилем. 41-летний телеведущий отметил, что он такой же красивый и надежный. Свою публикацию шоумен проиллюстрировал совместным фото со своей супругой Натальей Кикнадзе.

«И для меня, и для Наташи наш брак является вторым… Что делает его красивым, надежным и, как видно на фото, не лишенным электричества», — написал Иван Ургант.

Instagram @urgantcom

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Надо отметить, что пара на протяжении многих лет старается не делать личную жизнь достоянием общественности. Подписчики Ивана Урганта отметили, что супруги весьма органично смотрятся друг с другом и предложили телеведущему чаще публиковать совместные фотографии.

«Наверное, это ваше первое высказывание о своем браке»

«Показывайте вашу супругу чаще! Она прекрасна!»

«У вас кажется любовь, а не брак»

«Очень гармоничны!» — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей.

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