«Красивый и надежный»: Иван Ургант сравнил свой второй брак с роскошным авто

Иван Ургант на своей странице в Instagram сравнил свой второй брак с роскошным автомобилем. 41-летний телеведущий отметил, что он такой же красивый и надежный. Свою публикацию шоумен проиллюстрировал совместным фото со своей супругой Натальей Кикнадзе.
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Надо отметить, что пара на протяжении многих лет старается не делать личную жизнь достоянием общественности. Подписчики Ивана Урганта отметили, что супруги весьма органично смотрятся друг с другом и предложили телеведущему чаще публиковать совместные фотографии.
«Наверное, это ваше первое высказывание о своем браке»
«Показывайте вашу супругу чаще! Она прекрасна!»
«У вас кажется любовь, а не брак»
«Очень гармоничны!» — комментируют пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей.