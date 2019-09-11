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«Подлая, но глупая манипуляция»: Лена Миро о публичном покаянии Билана

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Блогер прокомментировала извинения певца за выступление в Самаре в нетрезвом виде.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Блогер Лена Миро прокомментировала публичное покаяние Димы Билана за выступление в Самаре в нетрезвом виде. По ее словам, подобного рода извинения — это манипуляция со стороны продюсера певца Яны Рудковской.

«Такое публичное покаяние — это подлая, но глупая манипуляция. Подозреваю даже, что не со стороны самой говорящей головы под названием Дима Билан, а со стороны его продюсера Яны Рудковской — женщины откровенно неумной, легко вгоняемой в состоянии истерии, а потому склонной к эмоциональным, необдуманным высказываниям», — заявила Лена Миро.

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Блогер отметила, что Яна Рудковская, дабы выкрутиться из щекотливой ситуации, решила признаться в чем-то меньшем, чтобы не вскрылось что-то более масштабное.

«Меньшим, по сравнению с наркотиками, злом считается алкоголь. Коньячок наш народ поймет и простит. Коньячок — понятная и всем знакомая гадость. Наркотики — другое дело. К счастью, они незнакомы подавляющему большинству россиян. Наркотики не понимают, а, значит, и не простят», — рассуждает Лена Миро.

Так называемое покаяние Димы Билана из-под палки Яны Рудковской, по мнению блогера, не признание своей вины перед жителями Самары, а признание их дураками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Билана в панике из-за его нестабильного состояния.

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