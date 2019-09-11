«Подлая, но глупая манипуляция»: Лена Миро о публичном покаянии Билана

Блогер Лена Миро прокомментировала публичное покаяние Димы Билана за выступление в Самаре в нетрезвом виде. По ее словам, подобного рода извинения — это манипуляция со стороны продюсера певца Яны Рудковской.
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Блогер отметила, что Яна Рудковская, дабы выкрутиться из щекотливой ситуации, решила признаться в чем-то меньшем, чтобы не вскрылось что-то более масштабное.
Так называемое покаяние Димы Билана из-под палки Яны Рудковской, по мнению блогера, не признание своей вины перед жителями Самары, а признание их дураками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Билана в панике из-за его нестабильного состояния.