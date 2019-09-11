Дочь Кристины Орбакайте в этом году пошла во второй класс и ее звездная бабушка — Алла Пугачева, похоже очень гордится единственной внучкой. На странице Примадонны в Instagram появились сразу три снимка Клавдии. На двух из них девочка позирует в Центральном парке Нью-Йорка.
«Всего семь лет, а уже видно, какая красавица растет», — подписано фото.
Поклонники согласились с певицей почти единогласно.
«Алла Борисовна! Есть в кого! Вся семья из красивых людей!»
«Прелесть внучечка у вас! А вы замечательная бабушка!»
«Красавица и умница. И что особо ценно в детях — это воспитание. Клавочка скромная, и это при таких родственниках!»
«Интеллигентная, утонченная красота! Здоровья, благополучия вашей семье, Алла Борисовна».
«У Кристины все дети удались», — пишут комментаторы.
Многие с удивлением отмечают, что девочка выглядит намного старше своих лет. Однако нашлись злопыхатели, которые не только не сочли маленькую Клаву привлекательной, но и посчитали своим долгом сообщить об этом и интернет-сообществу, и самой Алле Борисовне:
«И где тут красавица? Вот Лиза — это дааааа!»
«Обычная девочка с обычной внешностью. Единственное что внучка Пугачевой, а так в обычной жизни прошел бы мимо и не заметил».
«А в кого ей быть красавицей? Обыкновенная девчонка. И не надо ей внушать, что она красавица».
Как ранее сообщал 5-tv.ru старшая дочь Аллы Пугачевой — Кристина Орбакайте подарила маме двоих внуков: Никиту Преснякова, Дени Байсарова. А также одну внучку Клавдию Земцову. Старший Никита — музыкант. На днях в сети появилась его новая запись, которую публично похвалила Алла Пугачева.