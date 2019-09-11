Дочь Кристины Орбакайте в этом году пошла во второй класс и ее звездная бабушка — Алла Пугачева, похоже очень гордится единственной внучкой. На странице Примадонны в Instagram появились сразу три снимка Клавдии. На двух из них девочка позирует в Центральном парке Нью-Йорка.

«Всего семь лет, а уже видно, какая красавица растет», — подписано фото.

Instagram @alla_orfey

Поклонники согласились с певицей почти единогласно.

«Алла Борисовна! Есть в кого! Вся семья из красивых людей!»

«Прелесть внучечка у вас! А вы замечательная бабушка!»

«Красавица и умница. И что особо ценно в детях — это воспитание. Клавочка скромная, и это при таких родственниках!»

«Интеллигентная, утонченная красота! Здоровья, благополучия вашей семье, Алла Борисовна».

«У Кристины все дети удались», — пишут комментаторы.

Многие с удивлением отмечают, что девочка выглядит намного старше своих лет. Однако нашлись злопыхатели, которые не только не сочли маленькую Клаву привлекательной, но и посчитали своим долгом сообщить об этом и интернет-сообществу, и самой Алле Борисовне:

«И где тут красавица? Вот Лиза — это дааааа!»

«Обычная девочка с обычной внешностью. Единственное что внучка Пугачевой, а так в обычной жизни прошел бы мимо и не заметил».

«А в кого ей быть красавицей? Обыкновенная девчонка. И не надо ей внушать, что она красавица».

Как ранее сообщал 5-tv.ru старшая дочь Аллы Пугачевой — Кристина Орбакайте подарила маме двоих внуков: Никиту Преснякова, Дени Байсарова. А также одну внучку Клавдию Земцову. Старший Никита — музыкант. На днях в сети появилась его новая запись, которую публично похвалила Алла Пугачева.