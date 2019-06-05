Установлены все участники драки в Подмосковье, где убили бывшего спецназовца

Установлены все участники драки в Красногорске, во время которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Дело громкое, им по распоряжению главы СК занимается Центральный аппарат ведомства. Известно, что задержаны двое подозреваемых в убийстве военнослужащего. Одного силовики застали по адресу временного проживания. Вот, эти оперативные кадры. Другого — поймали, когда он пытался улететь в Армению. Оба подозреваемых, по предварительным данным, — уроженцы этой страны. Одному — 37 лет, другому 42. Следователи проводят допросы. Выясняют, какую роль лично каждый из них сыграл в конфликте.

«По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошены более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы…на закрепление доказательственной базы», — сообщает руководитель Управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко

Трагедия произошла в ночь на 2 июня. Молодой человек увидел, как толпа избивает двух мужчин. Попытался разнять и получил удар ножом в сердце. Погибший Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Его похоронят 6 июня на Митинском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье.