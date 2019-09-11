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  4. Тина Канделаки в День трезвости поразила фанатов фото с глубоким декольте

Тина Канделаки в День трезвости поразила фанатов фото с глубоким декольте

, 18:01 Фото 308

В своем Instagram-аккаунте телеведущая, имеющая грузинские корни, порассуждала о своем отношении к алкоголю.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки практически не выкладывает откровенные фотографии в своем Instagram, отдавая предпочтение деловым лукам. Однако в этот раз журналистка решила удивить поклонников.

Канделаки опубликовала снимок, на котором она запечатлена коротком белом платье с глубоким декольте, демонстрирующем грудь ведущей. Фотографию Тина сопроводила длинным постом, в котором рассказала о своем отношении к спиртным напиткам.

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«Я очень спокойно отношусь к алкоголю, люблю хорошее вино, но ограничиваюсь одним бокалом, поскольку спорт мне куда ближе, а он с алкоголем не дружит», — призналась Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki

В комментариях подписчики высказали свое мнение относительно алкоголя. Однако многие поклонники обратили внимание на шикарные формы журналистки.

«Обворожительная, Тина! Вы превосходная!»

«Невероятно соблазнительная»;

«О, впервые видим ваши такие шикарные формы и суперфото. Удачи вам»;

«Тина, ты очаровательна!» — написали фолловеры.

Ранее Тина Канделаки призналась, что иногда ей снятся провокационные сны.

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