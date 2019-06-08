Глава Росмолодежи: Государство должно создать среду для молодых предпринимателей

Важной задачей государства является создание необходимой среды для поддержки молодых предпринимателей. Такое мнение высказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в заключительный день Петербургского международного экономического форума в субботу, 8 июня, в рамках которого прошел Международный молодежный экономический форум. Мероприятие организовано Фондом «Росконгресс» и Росмолодежью.

На пленарной сессии «Экономическая активность молодежи» Бугаев отметил, что популяризация молодежного предпринимательства крайне важна, так как в России по-прежнему сохраняется неоднозначное отношение к этому понятию.

Глава Росмолодежи уверен, что это явление необходимо правильно позиционировать и проводить целый спектр мероприятий, а именно поддерживать и развивать инициативы молодежи, создавать возможностей для ее самореализации.

«Молодой предприниматель, инноватор — это самый ценный человек, он двигает страну вперед. Наша задача рассказывать о тех людях, которые это делают. Это задача государства: мы обязаны создать среду, понимающую и поддерживающую предпринимательские инициативы», — сказал он.

Бугаев подчеркнул, что это в целом коллективная работа — гражданского общества, правительства, самих предпринимателей.

Помимо пленарной сессии в рамках молодежного форума прошли десятки мероприятий разного формата. Постоянно действующая платформа для молодежи в рамках ПМЭФ была организована по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о значимости ПМЭФ для России.