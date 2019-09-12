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Минздрав подготовил проект модернизации первичного звена

, 6:09 Эфирная новость 35

Если в деревне никогда не было электричества, оно должно там появиться вместе с модернизацией первичного звена здравоохранения, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez, 5-tv.ru

В Минздраве заявили, что разработали проект модернизации первичного звена здравоохранения и призвали своих коллег из других ведомств, а также депутатов Госдумы — ускорить внесение своих предложений. 1 октября реформа должна стартовать.

Первичное звено — это поликлиники, фельдшерские пункты, женские консультации — все те учреждения здравоохранения, куда мы ходим чаще всего. И оттого медлить — смертельно опасно.

Врачи одного за другим регионов массово увольняются из-за низких зарплат, 11 сентября взбунтовались медики Владимирской области. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Анны Воропай.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минздрав будет бороться за качество гослечения штрафами за нарушение стандартов.

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