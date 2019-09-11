Минздрав будет бороться за качество гослечения штрафами за нарушение стандартов

Минздрав намерен ввести штрафы для государственных клиник за некачественное лечение.

Суммы правда, небольшие. От десяти до 20 тысяч рублей, но за каждое нарушение стандартов медпомощи. Право взыскивать деньги получит Росздравнадзор. Для этого придется внести две новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях.

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Критерии оценки качества медуслуг были введены министерством еще два года назад. Они описывают все процедуры: от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности.

Стандарту должно соответствовать каждое учреждение, имеющее лицензию на медицинскую деятельность.

Чиновники надеются, что угроза денежного наказания заставит клиники работать лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут отличать «ложный» вызов скорой помощи, за который собираются штрафовать.