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  4. Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга — криминального авторитета Кумарина

Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга — криминального авторитета Кумарина

, 23:39 Эфирная новость 10

Спустя 12 лет после исчезновения были обнаружены православные иконы, подсвечники, шкатулки и картины, вывезенные из его квартиры во время обысков еще в 2007 году.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Отбывающий срок длиною почти в четверть века, петербургский авторитет Барсуков-Кумарин снова оказался в криминальной хронике. Но с неожиданной стороны. Суд постановил вернуть бывшему лидеру Тамбовской ОПГ картины и статуэтки, изъятые при обысках еще 12 лет назад.

Об убранстве квартиры Кумарина в 90-е ходили легенды, мол «как в Эрмитаже», адвокаты авторитета намекают, что экспонаты могли и «потеряться» за годы следствия. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин нашел сокровища Кумарина, а заодно посчитал их стоимость. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Forbes составил рейтинг богатейших российских семей.

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