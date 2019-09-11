Отбывающий срок длиною почти в четверть века, петербургский авторитет Барсуков-Кумарин снова оказался в криминальной хронике. Но с неожиданной стороны. Суд постановил вернуть бывшему лидеру Тамбовской ОПГ картины и статуэтки, изъятые при обысках еще 12 лет назад.

Об убранстве квартиры Кумарина в 90-е ходили легенды, мол «как в Эрмитаже», адвокаты авторитета намекают, что экспонаты могли и «потеряться» за годы следствия. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин нашел сокровища Кумарина, а заодно посчитал их стоимость. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Forbes составил рейтинг богатейших российских семей.