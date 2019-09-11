«В церковь в короне»: Собчак намерена обвенчаться с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова станет по-настоящему запоминающемся событием в мире российского шоу-бизнеса. Как выяснилось, знаменитости не только хотят устроить грандиозное торжество, но и обвенчаться в церкви, пишет Starhit.

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Решение звезд произнести клятвы верности друг другу в храме удивило поклонников пары, ведь светская львица никогда не отличалась религиозностью, да и к тому же не была готова к христианскому таинству после свадьбы с актером Максимом Виторганом. Теперь позиция теледивы изменилась. Собчак считает, что венчание в церкви — очень красивая традиция.

« Это очень красивая традиция, — объяснила Собчак. — Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти », — пояснила знаменитость.

Знаменитость тщательно готовится к торжественной церемонии. Специально для нее она уже выбрала брендовое платье, декорированное кружевами. А вот как к идее обвенчаться в церкви относится Богомолов, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем в историю светской жизни войдет свадьба Собчак и Богомолова.