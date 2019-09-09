Чем в историю светской жизни войдет свадьба Собчак и Богомолова

Главное светское событие этой осени — свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова — состоится уже в эту пятницу, 13 сентября, в одном из самых дорогих московских ресторанов.

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Скандально известные персоны не были бы таковыми, если бы запланировали банальную церемонию. Интрига началась с того, что кто-то из гостей предстоящего торжества слил в сеть приглашение, оформленное как видеоролик.

В нем они указывают время и место проведения мероприятия, а также просят гостей «одеваться со вкусом».

« К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого », — гласит бегущая строка в видео.

Однако этим дерзость будущих молодоженов не ограничивается. Список ожидаемых подарков обширен, пишет StarHit. Жених и невеста хотят в своем будущем «гнездышке» в Помосковье создать уют, а потому просят дизайнерскую мебель и домашний текстиль, в частности, халаты от известных брендов домашней одежды стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей. Также их устроят полотенца по десять тысяч рублей.

Остается загадкой, какое платье наденет Собчак, ведь в последнее время в одежде она отдавала предпочтение свободному крою, что сразу же заставило думать фолловеров о ее второй беременности.

Стол, рассчитанный на чуть ли не две сотни гостей, будет ломиться от морепродуктов, мясных стейков и других деликатесов, а запивать все это можно будет элитным шампанским.

Знакомые будущей семейной пары поговаривают, что на свадьбу приглашены представители отечественного шоу-бизнеса, бизнесмены, политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов планируют потратить на свадебное застолье около 12 миллионов рублей.