Торт с червячком, фейерверк и Филипп Киркоров: как отпраздновал юбилей Александр Ревва

Александр Ревва отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 45 лет. Пышное торжество юморист закатил в одном из элитных ресторанов столицы. Поздравить народного любимца пришли самые именитые звезды шоу-бизнеса. После празднования дня рождения знаменитости Instagram пестрел видео с торжественного мероприятия.
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На юбилей Александра Реввы пришли такие звезды отечественной эстрады, как: Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Светлана Лобода, Глюкоза, Николай Басов и другие.
Однако больше всего Артур Пирожков (псевдоним Реввы — Прим.ред.) радовался присутствию на празднике жизни его лучших друзей и коллег по юмористическим шоу — Михаилу Галустяну и Тимуру Батрутдинову.
Несомненно, гостям Александра Реввы надолго запомнится «пятиэтажный» белоснежный торт, на котором красовался червячок с лицом именинника. Также виновник торжества порадовал присутствующих невероятным фейерверком и собственным музыкальным выступлением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров назвал Александра Ревву секс-символом поколения.