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Торт с червячком, фейерверк и Филипп Киркоров: как отпраздновал юбилей Александр Ревва

, 7:11 Видео 33

На торжество в честь 45-летия артиста пришли самые именитые звезды отечественного шоу-бизнеса.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @averinandrei, @timurbatrutdinov

Александр Ревва отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 45 лет. Пышное торжество юморист закатил в одном из элитных ресторанов столицы. Поздравить народного любимца пришли самые именитые звезды шоу-бизнеса. После празднования дня рождения знаменитости Instagram пестрел видео с торжественного мероприятия.

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На юбилей Александра Реввы пришли такие звезды отечественной эстрады, как: Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Светлана Лобода, Глюкоза, Николай Басов и другие.

«Мой дорогой и невероятно яркий, талантливый, харизматичный и непредсказуемый друг, с юбилеем! Будь здоров и счастлив в семье, друзьях, твори на радость нам и пусть сбудутся все мечты», — поздравил именинника Басков.

Однако больше всего Артур Пирожков (псевдоним Реввы — Прим.ред.) радовался присутствию на празднике жизни его лучших друзей и коллег по юмористическим шоу — Михаилу Галустяну и Тимуру Батрутдинову.

Несомненно, гостям Александра Реввы надолго запомнится «пятиэтажный» белоснежный торт, на котором красовался червячок с лицом именинника. Также виновник торжества порадовал присутствующих невероятным фейерверком и собственным музыкальным выступлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров назвал Александра Ревву секс-символом поколения.

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