Видео: Хабиб Нурмагомедов в аэропорту Дагестана рассказал о бое с Порье

Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину в Дагестан после победы над американцем Дастином Порье в Абу-Даби. Соотечественники приехали встречать кумира в аэропорт поздно ночью. Фанаты станцевали для бойца лезгинку, а журналисты завалили его вопросами. Оказалось, спортсмен не ожидал такой масштабной и теплой встречи.
Однако земляки Хабиба Нурмагомедова спать не желали. Поклонники попросили звезду UFC поделиться подробностями поединка с Порье. Так, российскому бойцу припомнили его постоянное общение с отцом во время боя. Чемпион попытался объяснить, что, на самом деле, происходило в тот момент на ринге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты встретили Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Дагестана.