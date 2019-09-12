Видео: Хабиб Нурмагомедов в аэропорту Дагестана рассказал о бое с Порье

Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину в Дагестан после победы над американцем Дастином Порье в Абу-Даби. Соотечественники приехали встречать кумира в аэропорт поздно ночью. Фанаты станцевали для бойца лезгинку, а журналисты завалили его вопросами. Оказалось, спортсмен не ожидал такой масштабной и теплой встречи.

«Не хотели ажиотажа, из-за этого прилетели ночью, когда все люди спят. А так, думаю, что подарим хорошую встречу для наших земляков!» — поделился знаменитость.

Однако земляки Хабиба Нурмагомедова спать не желали. Поклонники попросили звезду UFC поделиться подробностями поединка с Порье. Так, российскому бойцу припомнили его постоянное общение с отцом во время боя. Чемпион попытался объяснить, что, на самом деле, происходило в тот момент на ринге.

«Мне друзья пишут: „Когда ты его душил, ты специально его отпустил? Тебе отец сказал, чтобы ты не заканчивал его в первом раунде?“ — А там мини-общение с отцом шло. Я когда поворачивался, говорил ему: „Не получилось. Или поскользнулся“», — рассказал боец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты встретили Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Дагестана.