На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

Ученые из Лондона впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы. Водные пары нашли в атмосфере планеты K2-18b, которая находится на расстоянии 111 световых лет от Земли. Астрономы называют это открытие настоящим прорывом в области изучения экзопланет. Об этом сообщает Daily Mail.

Планета K2-18b в два раза больше Земли и превышает ее массу в восемь раз. Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии. Астрономов перспектива обнаружить иноземную цивилизацию привела в восторг.

«Это один из главных вопросов в науке. Мы всегда хотели узнать, одни ли мы во Вселенной. В течение следующих 10 лет мы узнаем, есть ли в атмосфере планеты химические элементы, произведенные живыми существами », — поделился доктор Инго Вальдманн, участвовавший в исследовании.

Планета K2-18b впервые была обнаружена в 2015 году. До нее воду находили и на других небесных телах, однако там температура воздуха не оставляла шансов для возникновения жизни.

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