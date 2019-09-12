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  4. На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода

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По мнению исследователей, небесное тело обладает всеми нужными для «обитаемости» качествами: благоприятной температурой, водой в жидком состоянии и подходящим размером.

Фото: www.globallookpress.com © Doukdouk

Ученые из Лондона впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы. Водные пары нашли в атмосфере планеты K2-18b, которая находится на расстоянии 111 световых лет от Земли. Астрономы называют это открытие настоящим прорывом в области изучения экзопланет. Об этом сообщает Daily Mail.

Планета K2-18b в два раза больше Земли и превышает ее массу в восемь раз. Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии. Астрономов перспектива обнаружить иноземную цивилизацию привела в восторг.

«Это один из главных вопросов в науке. Мы всегда хотели узнать, одни ли мы во Вселенной. В течение следующих 10 лет мы узнаем, есть ли в атмосфере планеты химические элементы, произведенные живыми существами», — поделился доктор Инго Вальдманн, участвовавший в исследовании.

Планета K2-18b впервые была обнаружена в 2015 году. До нее воду находили и на других небесных телах, однако там температура воздуха не оставляла шансов для возникновения жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении США о том, что европейско-российская экспедиция не сможет отправиться на Марс.

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