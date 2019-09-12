На Урале пенсионерка едва не лишилась жилья из-за ошибки чиновников. Надежду Иванову должны были переселить из аварийного дома в новую квартиру, но в администрации запутались в фамилиях и паспортных данных. Так как в Воронеже у нее нашлась полная тезка, у которой с квартирой все в порядке.

Рассказывая о своих условиях проживания, женщина начинает волноваться — недавно перенесла инсульт и пока еще не до конца восстановилась. Но в таких условиях, говорит ее сестра, это просто нереально. Даже на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, не выйти — дверь не открывается.

В таких условиях Надежда Иванова живет почти год. Из квартиры, где она жила раньше, женщину выселили — дом признали аварийным. Но новое жилье так и не выделили. Чиновники сказали — не положено. Сотрудники Росреестра обнаружили, что у пенсионерки есть жилье в другом регионе.

В итоге пенсионерке пришлось через суд доказывать чиновникам правду. Александр Сиротин разбирался в истории.

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