Разведка США прогнозирует, что «Буревестник» будет создан раньше чем ожидалось

Американская разведка прогнозирует, что ракеты неограниченного радиуса действия с ядерной энергоустановкой «Буревестник» поступят на вооружение российской армии раньше, чем ожидалось — не позднее 2025 года. Об этом сообщил в среду, 11 сентября, телеканал CNBC со ссылкой на свои источники. По их данным, Россия ускорила работу над созданием ракеты, несмотря на неудачи при испытаниях.

Утверждается, что испытания «Буревестника» с ноября 2017 года проводились пять раз и каждый раз заканчивались аварией. При этом самый длительный полет ракеты продолжался чуть больше двух минут, в течение которых она пролетела около 35 километров, а самый короткий — восемь километров за четыре секунды. По мнению специалистов, создателям оружия пока так и не удалось запустить ядерный двигатель.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, американские СМИ связали взрыв на военном полигоне под Северодвинском 8 августа с испытаниями ракеты «Буревестник». В результате ЧП погибли пять сотрудников «Росатома».