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«Песня остается с человеком»: друзья и коллеги выступили в Кремле в память о Кобзоне

, 15:15 Эфирная новость 74

В день рождения мэтра звезды отечественной эстрады исполнили то, что когда-то пели вместе с Иосифом Давыдовичем.

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Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

Вечер в память о легенде. Удивительный по атмосфере концерт прошел в Кремлевском дворце в четверг, 11 сентября.

В день рождения Иосифа Кобзона на сцене выступили его друзья — звезды отечественной эстрады. Лев Лещенко, Александр Розембаум, Лариса Долина, Валерий Меладзе. Они исполнили то, что когда-то пели вместе с Иосифом Давыдовичем.

«Песня остается с человеком» — хит, с которого когда-то начался карьерный взлет певца, теперь звучит, как лейтмотив всей его жизни. Иосиф Давыдович всегда был прежде человеком, а потом уже артистом, драматичным баритоном которого заслушивались и его поклонники, и сами музыканты.

Его не стало год назад, накануне народному артисту исполнилось бы 82 года.

О памятном вечере Наталья Кириллова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на могиле Иосифа Кобзона в Москве установили гранитный памятник с бронзовой статуей.

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