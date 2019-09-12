В распоряжении 5-tv.ru оказались первые фотографии с места убийства женщины ревнивым мужем в квартире на Северо-западе Москве. О происшествии стало известно в четверг, 12 сентября.

По словам мужчины, причиной такого поступка стала сильная ревность. Стрелявший сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве 39-летней супруги.

Первые кадры с места убийства женщины ревнивым мужем в Москве 1/3 5-tv.ru 2/3 5-tv.ru 3/3 5-tv.ru

Как сообщает Следственный комитет, ревнивец выстрелил в супругу не менее двух раз. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Москвы застрелил свою супругу.