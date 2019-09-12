Ревнивый мужчина застрелил супругу в Москве

Мужчина застрелил свою супругу в Москве. О трагедии на Северо-Западе столицы стало известно в четверг, 12 сентября.

По словам подозреваемого в стрельбе, он сильно ревновал возлюбленную — это и стало причиной расправы с 39-летней супругой. После произошедшего он самостоятельно позвонил в экстренные службы и сообщил об убийстве.

Также мужчина утверждает, что в момент совершения преступления был абсолютно трезв, а употребить алкоголь успел между звонком и приездом полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о похожем случае — в Петербурге муж едва не убил жену на глазах у детей. Сообщается, что у мужчины богатое криминальное прошлое.