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  4. Ревнивый мужчина застрелил супругу в Москве

Ревнивый мужчина застрелил супругу в Москве

, 10:30 214

После выстрела мужчина сам вызвал экстренные службы к себе домой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, 5-tv.ru

Мужчина застрелил свою супругу в Москве. О трагедии на Северо-Западе столицы стало известно в четверг, 12 сентября.

По словам подозреваемого в стрельбе, он сильно ревновал возлюбленную — это и стало причиной расправы с 39-летней супругой. После произошедшего он самостоятельно позвонил в экстренные службы и сообщил об убийстве.

Также мужчина утверждает, что в момент совершения преступления был абсолютно трезв, а употребить алкоголь успел между звонком и приездом полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о похожем случае — в Петербурге муж едва не убил жену на глазах у детей. Сообщается, что у мужчины богатое криминальное прошлое.

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