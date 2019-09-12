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  4. Чешскому послу на Украине пришлось оправдываться за встречу Земана с русинами

Чешскому послу на Украине пришлось оправдываться за встречу Земана с русинами

, 11:41 16

Дипломат был вызван в МИД Незалежной, где подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Krumphanzl, Hennadii Minchenko, eurointegration.com.ua, ТАСС / Zuma

Тема:
Украинский кризис 156

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Послу Чехии на Украине пришлось давать объяснения украинскому Министерству иностранных дел по поводу встречи президента своей страны Милоша Земана с представителями чешской организации «Мировой совет подкарпатских русинов».

Как отмечается в сообщении пресс-службы МИД Украины, чешский дипломат подтвердил поддержку территориальной целостности Незалежной.

«Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — цитирует ТАСС заявление украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается также, что Чехия в настоящее время готовит официальную информацию по этому вопросу.

Проживающие в Закарпатье на западе Украины русины с 1991 года требуют признать их этическим меньшинством, как это уже сделано в Польше, Чехии, Словакии, Хорватии и Сербии. Вопреки рекомендации ООН украинские власти сделать это отказываются. В Киеве опасаются, что на встрече с Земаном мог обсуждаться вопрос об автономии Закарпатской области Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной Раде Украины создается комиссия, которая будет расследовать деятельность украинских оппозиционных телеканалов.

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