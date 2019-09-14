Гардеробная Киркорова занимает несколько этажей. Все вещи занесены в компьютерную базу

Филипп Киркоров не скрывает: костюмы для него — не просто красивые вещи. Сколько места занимает гардероб короля эстрады? Какие суммы он тратит на одежду? И почему стиль Филиппа сравнивают с образами западной эпатажной дивы Леди Гаги? Ответы — в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Даже в обычной жизни певец выглядит эффектно. Гуляет с детьми в образах арабского шейха и райской птицы. Позирует на красной дорожке в лазурном костюме, который украшен стразами. В наряде горячего итальянского мачо король эстрады идет под руку с Ани Лорак. Поклонники всегда отмечают оригинальность стилей артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 11 Сен 2019 в 2:42 PDT

Киркоров создает все условия, чтобы его наряды выглядели безупречно и бережно хранились. Каждая вещь — а таких у Филиппа тысячи — занесена в компьютерную базу. Певец нанял специалиста, который подбирает новый неповторимый образ на любое событие. Стоимость одной вещи может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. На шоппинг король эстрады тратит миллионы!

Кадр из передачи «Светская хроника»

Оценивая один из костюмов звезды, владелец студии моды Григорий Пронин отмечает: «Видно, что на него потрачено много денег. Костюм сделан на заказ, потому что, во-первых, Филипп Киркоров нестандартной фигуры. А, во-вторых, сидит он на нем превосходно. Он из бархата. Видим вышивку. Мне кажется, такой костюм может стоить и 300, и 500 тысяч рублей».

Недавно Филипп похудел на несколько размеров. Народный артист не скрывает секрет поддержания формы.

«Не жрать. Рано ложиться спать. Хорошее настроение. Не завидовать. Не злиться».

Метод короля эстрады простой и, как отмечают поклонники, эффективный. Филипп сбросил почти 20 килограммов. И все ради того, чтобы влезть в любимые наряды. Артист признается: его гардеробная занимает несколько квартир. Поэтому даже на гастроли он берет внушительный багаж.

«Стилисты постарались. Чемоданов, по-моему, десять взяли с собой».

Наряды Филиппа всегда отличались экстравагантностью. Но сейчас, отмечают эксперты, он вышел на новый уровень. И теперь с такой коллекцией головных уборов Киркоров может конкурировать с одной из самых эпатажных звезд современности — Леди Гагой.

«Они могли бы быть прекрасной парой. Костюмы (Киркорова и Гаги — Прим. ред.) похожи. Возможно, в их прекрасных умах в разное время возникли одни и те же мысли. Такое бывает», — рассуждает Григорий Пронин.

Кадр из передачи «Светская хроника»

Некоторые образы Филиппа и Гаги действительно похожи. Стилисты не исключают: зарубежная певица вдохновляется идеями короля эстрады. По мнению поклонников, с таким подходом король эстрады достоин и другого титула — законодателя мод. Фанаты с нетерпением ждут не только творческих, но и фэшн-экспериментов.

Ранее Филипп Киркоров поздравил с юбилеем Александра Ревву и назвал его секс-символом поколения.