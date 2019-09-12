Сумочка за £109. Коллекция Меган Маркл поможет женщинам найти работу

Сегодня, 12 сентября, за несколько часов до официального старта продаж коллекции одежды Меган Маркл, ряд вещей был выставлен на продажу в интернете. В частности, в интернет-магазинах Marks&Spencer и John Lewis предлагают купить платье за 19,5 фунта стерлингов и женскую сумочку за 109 фунтов.

Скриншот с сайта Johnlewis.com

Скриншот с сайта Marksandspencer.com

В компаниях ссылаются на саму герцогиню и на благотворительный проект Smart Works, который курирует Меган. Проект подразумевает помощь женщинам с поиском работы, которые оказались в сложной жизненной ситуации — в частности, Меган Маркл помогает одеваться женщинам для интервью с потенциальными работодателями.

Сама Меган пока не комментирует ситуацию. При этом данные интернет-магазины являются розничными партнерами проекта Smart Works.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Меган Маркл вместе с мужем — принцем Гарри, наняли на ключевые посты своего двора исключительно женщин.