Чернобыль в огне: в зоне отчуждения тушат лесной пожар

В Чернобольской зоне отчуждения тушат лесной пожар. Всего за сутки его площадь увеличилась в три раза и составила 12 гектаров. В зоне бедствия оказалось несколько вахтовок, где проживают работники обслуживающие атомную электростанцию.

Пожарным удалось отстоять жилые постройки. К тушению привлекли авиацию. Но полностью сбить пламя пока не получается.

Осложняет ситуацию сильный ветер. Он, кстати, южный, а значит ядовитый смог может накрыть и столицу Украины, которая находится всего в 130 километрах от зоны отчуждения. В Киеве уже замеряют уровень радиации. Пока что он находится в пределах нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Краснодаром произошел крупный пожар на площади почти две тысячи квадратов.