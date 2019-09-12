Перенесший десять дней назад операцию Александр Розенбаум вышел из больницы и выступил на вечере памяти Иосифа Кобзона, который состоялся в среду, 11 сентября, в Государственном Кремлевском дворце. Артист пел «Застольную» а капелла. Как видно на любительской записи, зал встал во время выступления барда.

В четверг, 12 сентября продюсер музыканта Белла Купсина сообщила ТАСС, что врачи выписали Александра Розенбаума.

«Александр Яковлевич был вчера в Кремлевском дворце, его выписали. У него все хорошо», — цитирует Купсину агентство.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 67-летний народный артист РФ Александр Розенбаум был госпитализирован в московскую больницу 1 сентября. Позже стало известно, что артист перенес плановую операцию . Тем временем поползли слухи, что у Розенбаума диагностировано онкологическое заболевание и операция была как раз по поводу удаления опухоли.

Сам музыкант это не подтвердил и заявил, что ему стыдно за медиков, которые вместо того чтобы «лечить и вселять оптимизм», сливают журналистам информацию, которую по закону не должны разглашать. Он сообщил также, что ближайший его концерт намечен на 23 октября, хотя в афише петербургского БКЗ «Октябрьский» выступление Розенбаума значится 21 сентября.