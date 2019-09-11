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  4. «Черт с ними!»: Розенбаум рассказал, как чувствует себя после операции

«Черт с ними!»: Розенбаум рассказал, как чувствует себя после операции

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Знаменитый артист подчеркнул, что если его надо будет когда-нибудь пожалеть, то он обязательно об этом сообщит.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Александр Розенбаум прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья и страшном диагнозе. Накануне новостное агентство «Москва» со ссылкой на некого врача сообщило, что у артиста диагностирован рак, и опухоль успешно удалена.

«Я не отношусь, к людям, которые любят обсуждать свое здоровье, и, тем более при участии всей страны, у которой полно других забот. <…> Я себя замечательно чувствую. Журналисты пусть займутся своими прямыми обязанностями и пишут на более важные темы», — сказал Розенбаум в телефонном интервью сайту KP.RU.

Музыкант и бывший врач также отметил, что ему стыдно за медиков, которые вместо «лечить и вселять оптимизм», трезвонят журналистам всякую чепуху, которую к тому же по закону не должны разглашать.

«У меня — все нормально. Розенбаум перенес операцию, спасибо всем, все хорошо. Когда надо будет меня, не дай Бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких», — заключил Розенбаум.

А напоследок артист бодро спел в телефонную трубку: «Черт с ними! За столом сидим, поем, пляшем…»

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 1 сентября Александр Розенбаум был госпитализирован. Позже стало известно, что артист перенес плановую операцию. Продюсер Розенбаума Белла Купсина заявила, что отменять концерты музыкант не собирается. Ближайший запланирован на 21 сентября в петербургском БКЗ «Октябрьский». Сам музыкант сказал KP.RU, что выступать начнет 23 октября.

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