Европа продлила действие индивидуальных ограничений против россиян

Евросоюз озвучил свое решение о продлении санкций против жителей России, а также ряда российских организаций.

«Ограничения касаются заморозки активов и ограничения на поездки. Это связано с действиями, подрывающими целостность и суверенитет Украины», — приводит цитату из заявления совета Евросоюза РИА Новости.

Пока речь идет о продлении ограничений еще на полгода. Индивидуальные санкции со стороны стран Европы в отношении россиян появились в 2014 году. По мнению ЕС, Россия все это время якобы угрожает целостности Украины, а также дестабилизирует положение внутри страны.

На протяжении пяти лет Евросоюз каждые полгода продлевает действие ограничений; в настоящее время они касаются 170 жителей РФ, а также 44 российских организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что не все представители ЕС считают, что взаимные санкционные ограничения идут на пользу экономикам Европы и России.