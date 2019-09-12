Путин перед отъездом из Дагестана встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 сентября, перед отъездом из Дагестана в махачкалинском аэропорту встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, которые приехали в воздушную гавань республики, чтобы проводить главу российского государства.

Владимир Путин тепло поприветствовал российского бойца и поздравил Абдулманапа Нурмагомедова с победой, которую одержал его сын на турнире в Абу-Даби.

« Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец », — сказал Владимир Путин.

Российский лидер положительно оценил удушающий прием, благодаря которому Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул. По словам Владимира Путина, победа спортсмена была убедительной.

« Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному », — обратился Владимир Путин к Хабибу Нурмагомедову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил — слюнтяй не может быть главой государства.