Путин перед отъездом из Дагестана встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 сентября, перед отъездом из Дагестана в махачкалинском аэропорту встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, которые приехали в воздушную гавань республики, чтобы проводить главу российского государства.
Владимир Путин тепло поприветствовал российского бойца и поздравил Абдулманапа Нурмагомедова с победой, которую одержал его сын на турнире в Абу-Даби.
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Российский лидер положительно оценил удушающий прием, благодаря которому Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул. По словам Владимира Путина, победа спортсмена была убедительной.
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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил — слюнтяй не может быть главой государства.