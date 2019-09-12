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  4. Путин перед отъездом из Дагестана встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Путин перед отъездом из Дагестана встретился с Хабибом Нурмагомедовым

, 18:31 Видео 94

Президент России положительно оценил удушающий прием, благодаря которому российский боец одержал победу на турнире в Абу-Даби.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 сентября, перед отъездом из Дагестана в махачкалинском аэропорту встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, которые приехали в воздушную гавань республики, чтобы проводить главу российского государства.

Владимир Путин тепло поприветствовал российского бойца и поздравил Абдулманапа Нурмагомедова с победой, которую одержал его сын на турнире в Абу-Даби.

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер положительно оценил удушающий прием, благодаря которому Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул. По словам Владимира Путина, победа спортсмена была убедительной.

«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», — обратился Владимир Путин к Хабибу Нурмагомедову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил — слюнтяй не может быть главой государства.

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