Школьников запретили выгонять с уроков из-за внешнего вида

Следственный комитет вступился за четвероклассника из Красноярского края. Случай беспрецедентный: директору и завучу теперь придется просить у школьника прощения — за то, что отругали его за «слишком модную» прическу и пригрозили переводом на домашнее обучение.

За мальчика вступились друзья и родные, дело дошло до регионального министра образования. А теперь еще и звезды мирового футбола признаются, что им нравится стиль Прохора из Сосновоборска — ведь его стрижка точь-в-точь как у Златана Ибрагимовича.

В четверг, 12 сентября, в Министерстве просвещения России заявили, что запрещать посещать занятия в школе из-за внешнего вида — недопустимо. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Василий Уткин вступился за школьника, затравленного из-за прически.