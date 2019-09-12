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  4. Фото: Легковушка влетела под грузовик в центре Петрозаводска. Водитель погиб

Фото: Легковушка влетела под грузовик в центре Петрозаводска. Водитель погиб

, 19:50 Фото 158

Авария произошла днем 12 сентября на улице Красноармейская.

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Фото, видео: ВКонтакте @10rus_news

Жуткое ДТП произошло днем в четверг, 12 сентября, в центре Петрозаводска на улице Красноармейская. Водитель Opel, по невыясненной пока причине, перестроился в правую полосу движения и на полном ходу врезался в припаркованный грузовик Volvo.

В результате мощного удара у германской легковушки буквально срезало крышу, моторный отсек автомобиля вспыхнул. Шведский грузовик после столкновения отбросило вперед на несколько метров. У водителя Opel не было шансов выжить, мужчина погиб на месте происшествия. Спасателям пришлось извлекать его тело из искореженного авто через задние двери.

Автоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся.

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