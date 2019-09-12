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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

, 20:50 Видео 13

По словам министра энергетики РФ, российская сторона отреагирует на решение суда после получения юридического заключения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nord Stream AG

Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. По его словам, российская сторона отреагирует на данный вопрос после получения соответствующего заключения от юристов.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании („Газпром“ — Прим.ред.), и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения. Мы дадим более подробную информацию после того, как получим юридическое заключение», — сказал Александр Новак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 10 сентября европейский суд встал на сторону Польши в ее разногласиях с «Газпромом» по трубе Opal — сухопутному отводу «Северного потока». Теперь российская компания не сможет использовать газопровод на 100% и вынуждена будет осуществлять транзит голубого топлива через территорию Украины.

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