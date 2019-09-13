Анастасия Заворотнюк в реанимации в тяжелом состоянии

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько недель проходила лечение в польской клинике, однако оно не дало положительных результатов.

Как стало известно, 5-tv.ru, в ночь на пятницу, 13 сентября, артистке стало хуже, и врачи приняли решение перевести ее реанимационное отделение.

Сейчас состояние Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое. Она находится пока на отделении общей терапии. Планируется ее перевод в нейрохирургию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк. По словам ее знакомых, звезда сильно прибавила в весе. Однако в окружении звезды уверяют, что причина это — не онкологическое заболевание, как решили фанаты, а депрессия. Якобы артистка в последнее время не ладит с мужем и сильно переживает по этому поводу.