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  4. Анастасия Заворотнюк в реанимации в тяжелом состоянии

Анастасия Заворотнюк в реанимации в тяжелом состоянии

, 14:25 1 181

Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое.

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Фото, видео: Instagram @a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько недель проходила лечение в польской клинике, однако оно не дало положительных результатов.

Как стало известно, 5-tv.ru, в ночь на пятницу, 13 сентября, артистке стало хуже, и врачи приняли решение перевести ее реанимационное отделение.

Сейчас состояние Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое. Она находится пока на отделении общей терапии. Планируется ее перевод в нейрохирургию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк. По словам ее знакомых, звезда сильно прибавила в весе. Однако в окружении звезды уверяют, что причина это — не онкологическое заболевание, как решили фанаты, а депрессия. Якобы артистка в последнее время не ладит с мужем и сильно переживает по этому поводу.

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