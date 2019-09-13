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  4. Похоронил в чехле от байдарки. Раскрыто зверское убийство двухлетней давности

Похоронил в чехле от байдарки. Раскрыто зверское убийство двухлетней давности

, 14:45 122

Подозреваемый в убийстве гражданский муж матери жертвы показал, где спрятал тело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, Wikimedia / Ingvar-fed

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в зверском убийстве двухлетней давности. Как сообщил в пятницу, 13 сентября Следственный комитет, им оказался 49-летний житель города, работающий водителем.

По версии следствия, вечером 30 ноября 2017 года мужчина поссорился с 38-летнем сыном своей сожительницы и ударил его по голове арматурой, а потом задушил пластиковым хомутом. Драма разыгралась в квартире на улице Солдата Корзуна. Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в чехол из-под байдарки, вывез на автомобиле на дачу во Всеволожский район и закопал в лесу.

Сообщается также, что место захоронения показал сам подозреваемый, следователи обнаружили там скелет. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте задержанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на днях в Москве ревнивый мужчина застрелил свою 39-летнюю супругу и сдался полиции.

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