Штормовой ветер в Петербурге повалил деревья на припаркованные автомобили

Из-за сильного ветра в нескольких районах Петербурга в пятницу, 13 сентября, пострадали автомобили. На машины рухнули деревья. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на Московском проспекте. В жилом комплексе «Граф Орлов» под действием урагана дерево придавило припаркованные машины. На кадрах, которыми поделились очевидцы в социальной сети, видно, что рухнувшее дерево причинило серьезный вред автомобилям.

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Инцидент произошел и в Приморском райне, на улице Омской береза придавила Chevrolet Lacetti. По счастливой случайности ни водитель, ни машина не получили повреждений. Прибывшие на место происшествия спасатели устранили последствия разбушевавшегося урагана.

В четверг, 12 сентября, в Санкт-Петербурге было объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупредило жителей о том, что порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь.