  1. Пятый канал
  4. Штормовой ветер в Петербурге повалил деревья на припаркованные автомобили

Штормовой ветер в Петербурге повалил деревья на припаркованные автомобили

, 16:00 46

Накануне МЧС предупредило жителей о том, что порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, Instagram @primorskiy_24

Из-за сильного ветра в нескольких районах Петербурга в пятницу, 13 сентября, пострадали автомобили. На машины рухнули деревья. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на Московском проспекте. В жилом комплексе «Граф Орлов» под действием урагана дерево придавило припаркованные машины. На кадрах, которыми поделились очевидцы в социальной сети, видно, что рухнувшее дерево причинило серьезный вред автомобилям.

Instagram @elmirik_73

Инцидент произошел и в Приморском райне, на улице Омской береза придавила Chevrolet Lacetti. По счастливой случайности ни водитель, ни машина не получили повреждений. Прибывшие на место происшествия спасатели устранили последствия разбушевавшегося урагана.

В четверг, 12 сентября, в Санкт-Петербурге было объявлено штормовое предупреждение. МЧС предупредило жителей о том, что порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь.

Читайте также

+16° Днём +15°
Ночью +10°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

17:01
«Байер» — «Локомотив»: Где посмотреть матч 18 сентября и прогнозы встречи
16:59
Два параплана столкнулись в Кабардино-Балкарии: один погибший, двое раненых
16:53
Кровавая скатерть и поминальные цветы — как пройдет свадьба Собчак и Богомолова
16:46
Мастер спорта по боксу скончался во время тренировки в Ульяновске
16:36
В Петербурге открылся Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий
16:30
Кирилл Вышинский не поедет на суд в Киев

Сейчас читают

Астролог предсказал будущее Собчак и Богомолова, венчающихся в «дьявольский» день
Опубликованы фото Собчак и Богомолова из ЗАГСа с родителями и свидетелями
Мама Ксении Собчак прибыла на свадьбу единственной дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев