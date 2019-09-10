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  4. Ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь

Ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь

, 13:25 Эфирная новость 27

В регионе также прошел мощный град, который уничтожил урожай дачников.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Ясько, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3992

Ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь. В эпицентре стихии оказались жители Барнаула. Там прошел мощный град.

За считанные минуты улицы ушли под воду, а на тротуарах образовались настоящие сугробы. У многих дачников погиб урожай, а в городской черте непогода привела к сбоям в движении транспорта. В ближайшие дни синоптики обещают заморозки. Причем едва ли не по всей Сибири.

В Хабаровском крае эвакуируют жителей небольшого военного городка. Из-за  проливных дождей, который принес тайфун «Линлин»,  река вышла из берегов и затопила единственную дорогу.

Дорога сейчас размыта настолько, что по ней с трудом проезжают грузовые машины. И такая ситуация сразу в нескольких населенных пунктах. В самом Хабаровске сейчас сильный ветер и обещают дожди.

 

Тема:
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