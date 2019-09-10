Ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь. В эпицентре стихии оказались жители Барнаула. Там прошел мощный град.

За считанные минуты улицы ушли под воду, а на тротуарах образовались настоящие сугробы. У многих дачников погиб урожай, а в городской черте непогода привела к сбоям в движении транспорта. В ближайшие дни синоптики обещают заморозки. Причем едва ли не по всей Сибири.

В Хабаровском крае эвакуируют жителей небольшого военного городка. Из-за проливных дождей, который принес тайфун «Линлин», река вышла из берегов и затопила единственную дорогу.

Дорога сейчас размыта настолько, что по ней с трудом проезжают грузовые машины. И такая ситуация сразу в нескольких населенных пунктах. В самом Хабаровске сейчас сильный ветер и обещают дожди.