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  4. «Серьезно все»: Мать Заворотнюк переживает за здоровье дочери и молится о ней

«Серьезно все»: Мать Заворотнюк переживает за здоровье дочери и молится о ней

, 14:54 Видео 461

Сейчас звезда находится в реанимации. Ее состояние врачами оценивается как крайне тяжелое.

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Фото, видео: Instagram @a_zavorotnyuk, 5-tv.ru

Поклонники знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк переживают за ее здоровье. Как стало известно 5-tv.ru, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в реанимации столичной клиники в крайне тяжелом состоянии. Предварительно, врачи диагностировали у артистки опухоль головного мозга.

Священнослужитель церкви, которая находится в коттеджном поселке, где живет светская львица, рассказал новые подробности о состоянии знаменитости. По его словам, мать теледивы часто приходит в храм молиться, она переживает за свою дочь. Однако, действительно ли у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание, доподлинно неизвестно. Сама она в церковь не заглядывает.

«Наверно, что-то серьезное. Ее мама приходит постоянно в храм, молится. Да, говорит, серьезно все», — рассказал священник.

В свою очередь, директор актрисы Стас Христов опроверг слухи о госпитализации Анастасии. По его словам, звезда назвала «бредом» информацию, распространившуюся в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на данный момент Анастасия Заворотнюк находится на отделении общей терапии. Планируется ее перевод в нейрохирургию.

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