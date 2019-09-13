«Серьезно все»: Мать Заворотнюк переживает за здоровье дочери и молится о ней

Поклонники знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк переживают за ее здоровье. Как стало известно 5-tv.ru, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в реанимации столичной клиники в крайне тяжелом состоянии. Предварительно, врачи диагностировали у артистки опухоль головного мозга.

Священнослужитель церкви, которая находится в коттеджном поселке, где живет светская львица, рассказал новые подробности о состоянии знаменитости. По его словам, мать теледивы часто приходит в храм молиться, она переживает за свою дочь. Однако, действительно ли у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание, доподлинно неизвестно. Сама она в церковь не заглядывает.

«Наверно, что-то серьезное. Ее мама приходит постоянно в храм, молится. Да, говорит, серьезно все», — рассказал священник.

В свою очередь, директор актрисы Стас Христов опроверг слухи о госпитализации Анастасии. По его словам, звезда назвала «бредом» информацию, распространившуюся в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на данный момент Анастасия Заворотнюк находится на отделении общей терапии. Планируется ее перевод в нейрохирургию.