Видео: Богомолов и Собчак обвенчались в церкви

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак после регистрации в Грибоедовском ЗАГСе Москвы обвенчались в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице.

К слову, звездная пара не боится примет и суеверий. Таинство произошло в пятницу, 13 сентября, в день Урожайного полнолуния.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Богомолов и Собчак прибыли на гражданскую церемонию в ЗАГС на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Для церемонии в церкви влюбленные все же сменили, как наряд, так и автомобиль.

Константин сменил цветастую рубашку на белую, а поверх надел черный фрак. Ксения же предстала перед всеми в другом уже белом свадебном платье, чуть более лаконичного покроя.

Из храма пара уехала на зеленом автомобиле представительского класса. Известно, что «вечерняя веселуха», как ее назвал свидетель со стороны невесты модельер и художник Андрей Бартенев, пройдет в Музее Москвы, куда приглашено около 300 человек.