Мастер спорта по боксу скончался во время тренировки в Ульяновске

Мастер спорта по боксу Андрей Молоканов скончался во время тренировки в Ульяновске. 28-летний спортсмен почувствовал себя плохо прямо на ринге вечером 11 сентября, сообщает Федерация бокса Ульяновской области.

«Внезапно Андрей опустился на колени со словами: „Мне плохо“. Спустя несколько секунд он потерял сознание. Мы попытались вернуть его в чувство — давали нашатырь, делали массаж сердца и, конечно, вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении Федерации.

Прибывшие на место врачи «скорой» не смогли спасти боксера. По словам тренера Сергея Михайлова, причиной смерти Андрея Молоканова названа сердечная недостаточность.

Прощание со спортсменом прошло в пятницу, 13 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боксер Игнатьев умер в 36 лет.