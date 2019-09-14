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  4. Моряки в Карском море накормили медведя и сняли встречу с хищником на видео

Моряки в Карском море накормили медведя и сняли встречу с хищником на видео

, 8:54 Эфирная новость 73

Животное с радостью приняло угощение. Сейчас любопытная видеозапись покоряет соцсети.

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Кормление белого медведя не в зоопарке, а в дикой природе — сняли на видео российские моряки. Встреча с хищником произошла в Карском море.

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Медведя решили угостить. Положили лакомство в ведро и спустили на льдину. Сначала мишка подумал, что ему достанется и еда, и посуда. Но потом все же высыпал угощение на снег.

Подобные встречи во льдах — не редкость. Но не всегда общение с белым медведем бывает таким позитивным. Все-таки это самый опасный сухопутный хищник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в бесхозном доме в Мурманске нашли медвежонка-сироту.

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