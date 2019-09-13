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Деликатесы и предсказания: Первые видео со свадебного банкета Собчак и Богомолова

, 18:59 Видео 961

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина одной из первых выложила в своем Instagram-аккаунте видео с торжества. Она показала подписчикам, какие блюда украшают праздничный стол.

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Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Буланов, Instagram @borodylia

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 33

После свадебной церемонии в Грибоедовском ЗАГСе Москвы новоиспеченные супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов поклялись вечно любить друг друга в церкви, а после отправились на банкет, который, по слухам, сейчас проходит в Музее Москвы. Несмотря на то, что влюбленные пытались всячески скрывать от прессы тематику своего торжества, фанатам удалось узнать, что мероприятие пройдет в готическом стиле.

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Тем не менее, гости свадебного банкета до последнего стараются сохранить интригу и не публикуют в соцсетях кадры, раскрывающую оригинальную задумку молодоженов. Всеобщее молчание нарушила только ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина. В своем Instagram-аккаунте она выложила видео из банкетного зала, правда показала на нем только блюда на столе. Общий антураж торжества вслед за остальными знаменитость предпочла сохранить в тайне.

Однако даже по деликатесам, украшающим стол, ясно, что звездная пара не скупилась на свадьбу. По неподтвержденным данным, торжество обошлось звездам в 16 миллионов рублей, пишет Starhit.

К слову, даже ассортимент блюд, выбранный для банкета, отражает творческий подход знаменитостей к мероприятию. Среди прочего для гостей подготовлены специальные печенья с предсказаниями, одно из которых попробовала и сама автор ролика — Ксения Бородина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак и Константин Богомоловы приехали на свадьбу в черном катафалке, вероятно, стараясь поддержать мистический дух пятницы 13-го.

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